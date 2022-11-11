Буэнос-Айрес, 11 ноября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси включен в окончательную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом 11 ноября сообщает на официальном сайте национальной команды.

Fifa.com Лионель Месси

Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом:

Голкиперы: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани.

Защитники: Науэль Молина, Маркос Акунья, Гонсало Монтиель, Кристиан Ромеро, Херман Песселья, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико.

Полузащитники: Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Алексис МакАлистер, Гвидо Родригес, Алехандро Гомес, Энцо Фернандес, Эсекиэль Паласиос.

Нападающие: Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Пауло Дибала, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа, Лионель Месси.

Чемпионат мира по футболу Катаре пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря. В первом туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с командой Саудовской Аравии. Матч пройдет в 22 ноября на стадионе «Лусаил».

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 18 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 14 результативными передачами.