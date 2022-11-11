Лондон, 11 ноября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Вину в том, что шпионил в пользу России, признал 11 ноября экс-сотрудник посольства Британии в Берлине Дэвид Смит, сообщает PA.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова. 1971. СССР Шпион

Дело слушалось в лондонском Центральном уголовном суде. Бывший дипломат признал себя виновным в восьми эпизодах нарушения закона о гостайне.

Стоит отметить, что объявленному сегодня судьёй Марком Уоллом признанию Смита уже неделя: он дал признательные показания ещё 4 ноября.

Бывший дипломат не признаёт себя виновным по девятому пункту обвинений, но прокурор объявил, что не будет требовать судебного разбирательства по этому эпизоду.