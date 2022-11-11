Вашингтон, 11 ноября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Финансирование Киева со стороны США недёшево обходится американцам, заявила журналистка Fox News Кэндис Оуэнс.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Задав вопрос, во сколько режим Зеленского обходится американцам, Оуэнс сама же и ответила: «Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно!»

Она подчеркнула, что американские налоговики, похоже, не следят за тем, куда идут деньги из США, на какие именно нужды расходуются.