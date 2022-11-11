Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Студенты Санкт-Петербургского государственного университета заняли третье место на международной олимпиаде по программированию, они обошли соперников из Оксфорда. О завоевании бронзовых медалей на олимпиаде сообщает пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

Финал студенческой олимпиады состоялся в Бангладеш. Команда СПбГУ взяла бронзу и заняла десятую строчку по общему счёту. В финале петербургские программисты в течение пяти часов решали 12 задач, им нужно было представить их решение на нескольких языках программирования.

Члены команды Иван Бочков, Владислав Макаров и Никита Гаевой ответили правильно на восемь заданий. Тренером команды является Андрей Лопатин. Он приводил команды СПбГУ к наградам по олимпиаде ICPC девять раз.