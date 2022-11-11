Москва, , 17:13 — REGNUM Министерство финансов России предложило продлить до 2034 года действие нулевой ставки НДС на пригородные пассажирские железнодорожные перевозки. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба ведомства.

Пригородная электричка Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

«Продление нулевой ставки НДС позволит сдержать резкое увеличение тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении, а также будет способствовать устойчивому развитию этого сегмента железнодорожного транспорта», — говорится комментарии министра финансов Антона Силуанова.

Напомним, нулевая ставка НДС на указанные услуги действует в России до 31 декабря 2029 года. В Минфине предлагают продлить данную меру ещё на пять лет — до 31 декабря 2034 года.