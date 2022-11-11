Нью-Йорк, США, , 17:42 — REGNUM На аукционе Christie’s в США картина нидерландского художника Винсента Ван Гога «Фруктовый сад, окруженный кипарисами» была продана за $117 млн. Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

Ван Гог Постер к к/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент». реж Дорот Кобел, Хью Уэлшман. 2017. Великобритания, Польша

Ка признался представитель аукционов, подобная цена стала рекордом для работ нидерландского художника. Предыдущей самой дорогой проданной на аукционе картиной Ван Гога была одна из версий «Портрета доктора Гаше», за которую в 1990 году заплатили $82,5 млн.

До выставления на торги полотно находилось в коллекции соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена.

Напомним, коллекция Пола Аллена стала самой дорогой частной коллекцией в истории торгов. Общая стоимость картин из коллекции магната, проданных на аукционе, составила $1,5 млрд.