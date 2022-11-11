Нью-Йорк, США, 11 ноября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. На аукционе Christie’s в США картина нидерландского художника Винсента Ван Гога «Фруктовый сад, окруженный кипарисами» была продана за $117 млн. Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

Постер к к/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент». реж Дорот Кобел, Хью Уэлшман. 2017. Великобритания, Польша Ван Гог

Как признался представитель аукционов, подобная цена стала рекордом для работ нидерландского художника. Предыдущей самой дорогой проданной на аукционе картиной Ван Гога была одна из версий «Портрета доктора Гаше», за которую в 1990 году заплатили $82,5 млн.

До выставления на торги полотно находилось в коллекции соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена.

Напомним, коллекция Пола Аллена стала самой дорогой частной коллекцией в истории торгов. Общая стоимость картин из коллекции магната, проданных на аукционе, составила $1,5 млрд.