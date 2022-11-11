Мюнхен, Германия, , 16:27 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане включен в окончательную заявку сборной Сенегала на чемпионат мира, несмотря на повреждение подколенного сухожилия. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Федерации футбола Сенегала.

Садио Мане Екатерина Лаут

Мане получил повреждение 8 ноября в матче чемпионата Германии с «Вердером» (6:1). Ранее в мюнхенском клубе сообщили, что сенегалец пропустит игру 15-го тура Бундеслиги с «Шальке-04».

Полностью состав сборной Сенегала выглядит следующим образом:

Голкиперы: Эдуар Менди, Альфред Гомис, Сени Дьенг.

Защитники: Калиду Кулибали, Абду Диалло, Юссуф Сабали, Фоде Балло-Туре, Пап Абу Сиссе, Исмаил Якобс, Формоз Менди.

Полузащитники: Идрисса Гейе, Шейху Куяте, Нампалис Менди, Пап Гейе, Крепин Диатта, Пап Матар Сарр, Пате Сисс, Мустафа Нейм, Мамаду Лум.

Нападающие: Садио Мане, Исмаила Сарр, Булае Да, Бамба Дьенг, Фамара Дьедью, Николас Джексон, Илиман Ндиай.

В текущем сезоне Садио Мане принял участие в 14 турах немецкой Бундеслиги сезона 2022/23, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету футболиста 4 (3+1) очка по системе гол+пас.