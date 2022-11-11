Москва, 11 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Даже при нынешнем курсе рубля отдельные отрасли российской металлургии уже находятся в крайне печальном положении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание главы Сбера Германа Грефа о том, что «50 рублей за доллар — это переломная величина, после которой начинаются действительно проблемы в ряде отраслей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Греф говорит о том, что рубль может относительно безболезненно укрепляться до 50 рублей за доллар и что дальнейшее укрепление рубля приведет к банкротствам целого ряда российских отраслей. Его суждения понятны. Слабый рубль — это главный инструмент, с помощью которого российское государство все предшествовавшие годы решало задачи выхода из кризиса. До 2022 года всё это работало. В этом году, однако, доллар пока не удалось вернуть на желаемые 80 рублей, о чём не раз говорили представители российского правительства, — сказал Комолов. — Однако с Грефом можно поспорить. Ведь даже при нынешнем курсе примерно в 60 рублей доллар мы видим, что отдельные российские отрасли находятся в крайне печальном положении».

В частности, как пояснил Комолов, это касается российской металлургии.

«Во-первых, наблюдается резкий спад спроса на металлы внутри страны, — констатировал Комолов. — По некоторым данным, на 21%. Сократилось производство станков, приборов, холодильного оборудования и других металлоемких отраслей. Разве что в строительстве немного увеличилось потребление металла. Плюс ко всему проблемы с логистикой и перестройка внешнеторговых связей заставляет продавать металлы на внешнем рынке с большим убытком. Таким образом, для российских металлургов наблюдается печальная картина — они не могут остановить производство металлов, потому что этого не позволяют технологические особенности данной отрасли. Нужно товар выпускать, но куда его девать? Внутри страны спрос недостаточный. Хранить дорого. Значит, приходится продавать его с убытком на внешний рынок. А откуда возникает убыток? В том числе из-за относительно крепкого рубля».

Таким образом, как пояснил экономист, крепкий рубль в очередной раз проиллюстрировал периферийный характер российской экономики.

«Поэтому дальнейшее укрепление рубля может просто похоронить российскую металлургию», — подытожил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович объяснил, стоит ли жителям РФ вкладываться в приобретение долларов.