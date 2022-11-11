Мелитополь, , 15:15 — REGNUM Взрывчатое вещество изъято 11 ноября на одном из пустырей в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД региона.

Полиция Мвд.рф

Подозрительные пакеты заметили местные жители. Прибывшие на место полицейские изъяли несколько свёртков. Как оказалось, в них находилось с взрывчатое вещество иностранного производства марки C-4. Общая масса взрывчатки составила около 4,5 кг. Проводится проверка.

Кроме того, 11 ноября стало известно об обнаружении в доме одного из жителей Запорожской области схрона с оружием. Полицейские изъяли в его домовладении обрез охотничьего ружья, различные детали к ружью, 14 штык-ножей с ножнами к автомату АКМ-74М, 19 штык-ножей без ножен к автомату АКМ и охотничий нож с ножнами. Владелец заявил, что все эти предметы хранил для самообороны. Мужчина задержан.