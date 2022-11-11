Париж, , 14:29 — REGNUM Франция выполняет свой долг человечности и солидарности, принимая мигрантов. Об этом министр иностранных дел Франции Катрин Колонна написала в социальной сети Twitter.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

«Франция выполняет свой долг человечности и солидарности, принимая у себя судно Ocean Viking. На борту есть женщины, дети, раненные», — написала глава МИД Франции в соцсети.

Кроме того, по словам Катрин Колонны, Франция защищает ценности Республики и Европы.

«Франция будет не одна», — добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в истории женщина на посту председателя Совета министров Италии Джорджа Мелони осуждает «агрессивную, необоснованную и непонятную» реакцию Франции по вопросу приема мигрантов.

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