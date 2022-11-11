Херсон, , 14:13 — REGNUM В Херсонской области продолжает работать паромная переправа, сообщили 11 ноября власти региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Помощник заместителя губернатора Херсонской области Сергей Мороз в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что по-прежнему через Днепр ходят катера, они вывозят жителей в города Алешки и Голая Пристань. Кроме того, продолжает работу паромная переправа.

«Поэтому люди при желании, те кто хочет уехать, могут переправиться», — отметил помощник заместителя губернатора.

Ранее в Минобороны РФ заявили о полном выводе группировки российских войск на левый берег Днепра. Антоновский мост, связывавший берега реки, разрушен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсоне продолжают оставаться до 100 тыс. мирных жителей.