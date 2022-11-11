Рим, 11 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Профсоюзы 11 ноября проводят забастовку водителей общественного транспорта Рима и региона Лацио.

Austin Keys Рим

Часть профсоюзов объявили 24-забастовку, другие ограничились четырьмя часами (с 8:30 до 12:30 утра). Не работают автобусы, поезда на двух из трех линиях метро, часть электричек.

Протестующие требуют повышения зарплаты, обеспечения безопасности труда, прекращения перегрузок сотрудников, найма дополнительных работников.