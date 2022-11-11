Бухарест, 11 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Кабинет министров Румынии принял специальное постановление о создании механизмов закупок энергоносителей, предусматривающее государственное регулирование цен на электроэнергию для бытовых и промышленных потребителей. Об этом 11 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По словам румынского премьер-министра Николае Чукэ, документ сможет в значительной степени «помочь в преодолении последствий затянувшегося кризиса отрасли».

«Таким образом, мы обеспечим основу для покупки электроэнергии, чтобы иметь возможность защитить наше население и обеспечить конкурентоспособность румынской продукции», — отметил, в частности, он.

Согласно официальной информации, за потребление электричества до 100 кВт граждане Румынии будут, как и раньше, платить 0,68 лея ($0,14) за киловатт⋅час. Для домохозяйств с потреблением от 100 до 250 кВт вводится цена в 0,8 лея ($0,17). Заводы, фабрики и другие предприятия станут платить по 1,3 лея ($0,27) за кВт⋅ч.

Отдельные пункты постановления должны быть утверждены на ближайшем заседании парламента Румынии 15 ноября текущего года.