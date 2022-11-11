Брюссель, , 14:08 — REGNUM Депутаты Европарламента Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) требуют освободить из тюрьмы в Грузии главу оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию. Заявление 10 ноября распространила пресс-служба АЛДЕ.

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Присоединяйтесь к нашему призыву и требуйте немедленного освобождения Ники Гварамии! Призываем вас обратиться к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили и потребовать освобождения Ники Гварамия», — говорится в партии.

Авторы документа называют обвинения, которые предъявили Гварамии «фальшивыми», а суды в Грузии — «политизированными». В АЛДЕ заявили, что освобождения главы телеканала станет первым шагом для республики на пути в Евросоюз.

Напомним, Гварамия стал министром юстиции Грузии, когда президентом страны был Михаил Саакашвили. Когда этот режим сменили, Гварамия занял крайнюю антивластную позицию. Сначала он возглавлял телеканал «Рустави 2», пока его не уволило новое руководство. После этого экс-министр основал «Мтавари архи». В мае 2022 года его приговорили к 3,5 годам тюрьмы за махинации во время руководства «Рустави 2».

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