Варшава, , 14:04 — REGNUM Польша внесла в санкционный список трех представителей Чечни — спикера республиканского парламента Магомеда Даудова, советника главы Чечни, командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова и бывшего помощника главы Чечни по силовому блоку, замначальника чеченского управления Росгвардии, а ныне советника главы МЧС России Даниила Мартынова.

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Санкции Польши означают, что отныне Даудову, Алаудинову и Мартынову запрещено выполнять какие-либо финансовые операции через Польшу, посещать эту страну. Заморожены все их финансовые активы, во избежание оказания финансовой помощи в проведении военных действий. Причиной, по которым эти лица попали под санкции, в польском МВД назвали поддержание ими спецоперации против киевского режима.

«Вообще, Польша — это что? Что она из себя представляет? Вообще, где она находится?» — прокомментировал спикер парламента Чечни Магомед Даудов введение против него Польшей санкций.

Аудиосообщение опубликовал в своем телеграм-канале министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Напомним, ранее Апты Алаудинов и Магомед Даудов уже были включены в санкционные списки США и Великобритании.

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