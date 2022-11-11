Москва, 11 ноября 2022, 13:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Туадерой, сообщила 11 ноября пресс-служба Кремля.
«Выражен обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор», — сказано в информации на сайте президента РФ.
В частности, Путин подтвердил готовность России обеспечить Африку сельскохозяйственной продукцией и удобрениями. Стороны договорились о продолжении взаимодействия для укрепления суверенитета, безопасности и стабильности африканской страны.
Туадера подтвердил намерение принять участие в форуме Россия — Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге.