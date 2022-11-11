Москва, 11 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Изменений в позиции Киева по диалогу с Россией не фиксирует Москва, киевский режим не хочет переговоров. Об этом 11 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не фиксируем (изменений в позиции Киева — ред.). Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статус Херсонской области в качестве субъекта Российской Федерации закреплён и здесь не может быть никаких изменений.