Москва, 11 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Статус Херсонской области в качестве субъекта Российской Федерации закреплён и здесь не может быть никаких изменений. Об этом 11 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплён, определён. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, считает ли РФ всю Херсонскую область своей территорией и намерена ли прописывать статус правобережной части в юридическом плане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы» обратился к президенту России Владимиру Путину Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР).