Донецк, 11 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. С ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы» обратился к президенту России Владимиру Путину Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба совета в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Народный совет ДНР обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что также Народный совет ДНР принял обращение о присвоении звания «Город воинской славы» Горловке.

Как сообшало ИА REGNUM, накануне стало известно, что с просьбой о присвоении городу Луганску почетного звания «Город трудовой доблести» намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину правительство Луганской Народной Республики (ЛНР).