Осло, , 13:55 — REGNUM На фоне энергетического кризиса в Европе индекс потребительских цен в Норвегии вырос в октябре на рекордные 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Центрального бюро статистики Норвегии.

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«Рост цен продолжает увеличиваться с и без того очень высокого уровня. Рост цен на электроэнергию, продукты питания и топливо способствовал росту индекса до 7,5% в октябре», — сказал глава отдела Центрального бюро статистики Норвегии Эспен Кристиансен.

Кроме того, бюро статистики отмечает, что среди товарных групп и услуг, которые показали наибольший рост и внесли значительный вклад в индекс потребительских цен за последний год, находятся продукты питания, мебель, услуги гостиничного и ресторанного бизнеса, а также автомобили. Также быстрее всего растут цены на безалкогольные напитки и продукты питания, которые поднялись в цене на 13,1%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что годовая инфляция в Германии по итогам октября 2022 года выросла на рекордные 11,6%.

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