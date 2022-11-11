Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону врачи городской больницы №20 извлекли из желудка ребёнка игрушку в виде мыши. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Операция Minzdravao.ru

Врачи сомневались, что ребёнок смог проглотить игрушку длиной почти 7 см, а шириной — 2 см. Диагностика подтвердила, что предмет действительно находился в желудке.

Операция проведена без разреза — с помощью эндоскопа. Сложность состояла в том, что игрушка скользкая, и её сложно было «захватить» с помощью оборудования.