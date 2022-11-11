Бухарест, , 11:43 — REGNUM Правительство Румынии объявило об утверждении меморандума по созданию собственного офиса Управления науки и технологий на территории Силиконовой долины в США. Об этом 11 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам румынского премьер-министра Николае Чукэ, новая инициатива позволит «представить Бухарест на самом высоком международном научном уровне».

«Открыв соответствующий хаб, мы будем активно сотрудничать в этой сфере не только с Соединенными Штатами, но и с другими странами», — резюмировал глава правительства.

Предполагается, что на работу офиса будет истрачено 52 млн евро.

Это решение кабмина Румынии вызвало критику независимых аналитиков. По мнению многих экспертов, сегодня Бухаресту необходимо вкладывать средства в развитие инновационных проектов на румынской территории.