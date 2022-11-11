Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Генеральный директор национального ж/д перевозчика Швеции SJ Моника Лингегард призналась в эфире телеканала TV4, что 2022 был неспокойным годом для компании и что она «понимает, что люди невероятно расстроены» сбоем, который произошел, когда ранее на этой неделе были выпущены в продажу билеты на рождественские и новогодние праздники.

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«Я действительно должна сказать, что шведы заслуживают лучшего поставщика услуг. Все мы знаем, насколько невероятно важен рождественский праздник», — сказала Лингегард.

Далее она отметила, что руководство SJ должно убедиться, что все билеты доступны, и что она, как генеральный директор, несет за это полную ответственность.

Ранее клиенты SJ не могли купить билеты, потому что их выкидывало со страницы оплаты покупки, в результате чего цены на билеты выросли до неразумных величин.

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