Варшава, , 13:50 — REGNUM Польше необходимо приобрести исследовательское судно для проведения научных работ в Арктике. Об этом заявили в ходе заседания второй сессии рабочей группы по полярной политике в правительстве Польши, сообщает пресс-служба правительства страны.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В правительстве Польши состоялась вторая сессия рабочей группы по полярной политике, в ходе которой были подведены итоги деятельности, проведенной её рабочими группами для Антарктики и Арктики, созданные в 2022 году.

Работа второй сессии прошла под председательством государственного секретаря МИД Польши Петра Вавжика. Во время встречи двух рабочих групп участники узнали о достижениях польских полярных станций, в том числе антарктической станции Арцтовский и полярной станции Хорнсунн имени Станислава Седлецкого на Шпицбергене.

В ходе заседания участники подчеркнули необходимость приобретения арктического исследовательского судна для дальнейших экспедиций.

«Рабочая группа по Арктике и Антарктике подчеркнула, что Польше необходимо присоединиться к соглашению о сохранении альбатросов и буревестников, подписанному в Канберре 19 июня 2001 года», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Комитет национального собрания Франции принял решение о поправке, предусматривающей увеличение бюджета Французского полярного института на 3 миллиона евро в 2023 году.

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