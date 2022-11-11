Канберра, , 11:18 — REGNUM В Бюро метеорологии Австралии предупреждают, что теплые, влажные и нестабильные погодные условия, наряду с грозами и ливнями, сохранятся в центральной и восточной Австралии в преддверии очередных дождей и штормов в эти выходные, о чем пишет издание The Guardian.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

Продолжающиеся крупные наводнения наблюдаются вдоль рек Барвон и Дарлинг, Маккуори, Лахлан, Маррамбиджи, Мюррей, Боган, Намой, Нарран и Калгоа. Наиболее пострадавшими штатами являются Виктория и Новый Южный Уэльс.

11 ноября ливни и грозы станут широко распространенными в Тасмании, северной и восточной Виктории, внутренних районах Нового Южного Уэльса, западном и южном Квинсленде.

К 12 ноября система низкого давления усугубится над Южной Австралией, а холодный фронт будет развиваться через центральные и южные районы континента.