Брюссель, , 11:11 — REGNUM Некоторые страны НАТО поддержали заявку киевского режима на вступление в альянс. Об этом пишет американская газета Politico.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно публикации, на закрытой встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин сказал, что пока не видит никаких решений в краткосрочной перспективе.

«Другие представители НАТО, в том числе из Польши и Греции, заявили, что поддерживают заявку [киевского режима]», — говорится в публикации.

Журналисты ссылаются на слова одного из чиновников, а также протокол встречи.