Бухарест, , 11:01 — REGNUM По меньшей мере, два человека получили ранения в результате сильного пожара на элитной туристической базе в уезде Тулча на юго-востоке Румынии. Об этом 11 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительной информации, возгорание произошло сегодня в 03:10 по местному времени (04:10 мск) в одной из хозяйственных построек. Огонь быстро распространился на жилые помещения. Сообщается, что несколько коттеджей были полностью уничтожены.

Сотни постояльцев турбазы смогли самостоятельно покинуть опасную территорию. В настоящее время пожар локализован.

База в Тулче, расположенная в живописном районе дельты Дуная, была построена в начале 1980-х годов. Долгое время она считалась здравницей для партийных руководителей Социалистической Республики Румынии.