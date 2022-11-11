Бухарест, , 10:59 — REGNUM Землетрясение силой 2,8 произошло вечером 10 ноября в сейсмически опасной зоне Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом 11 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Землетрясение Zeml.info

По данным румынского Национального научно-исследовательского института геофизики (НИГ), эпицентр природного явления находился на глубине 117 км. Колебания поверхности ощущались также в Бухаресте, Питешти, Плоешти и других городах, а также их окрестностях.

Жертв и разрушений нет.

Напомним, в Румынии самое сильное землетрясение в нынешнем году произошло 3 ноября на территории уезда Бузэу (Юго-восток страны). Его магнитуда составила 5,4.