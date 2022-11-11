Владивосток, 11 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Во Владивостоке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины — адвоката. Его обвиняют в убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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Фигуранту предъявлено обвинение в том, что в июне 2021 года он в результате конфликта с зятем выстрелил ему в голову из огнестрельного оружия. После убийства, желая скрыть следы преступления, он расчленил тело родственника, утопив фрагменты в колодце на улице Пушкинской во Владивостоке. Останки обнаружила местная жительница в ноябре 2021 года.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение в убийстве супруги предъявлено жителю Рязани.