Москва, 2 ноября 2022, 15:25 — REGNUM Обвинение в убийстве супруги предъявлено жителю Рязани Александру Л., сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным следствия, в июле 2021 года мужчина на фоне личной неприязни убил свою супругу Елену Л. Близким родственникам он сообщил, что женщина ушла из дома и не вернулась.
По факту безвестного исчезновения рязанки было возбуждено уголовное дело, его расследовали в СКР.
Тело женщины и её украшения обнаружены 7 октября 2022 года в пригороде Рязани. Экспертиза подтвердила принадлежность останков Елене Л., украшения опознаны родственниками.
Обвиняемый по ходатайству следствия ранее был заключён судом под стражу.
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