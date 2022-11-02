Москва, , 15:25 — REGNUM Обвинение в убийстве супруги предъявлено жителю Рязани Александру Л., сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

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По данным следствия, в июле 2021 года мужчина на фоне личной неприязни убил свою супругу Елену Л. Близким родственникам он сообщил, что женщина ушла из дома и не вернулась.

По факту безвестного исчезновения рязанки было возбуждено уголовное дело, его расследовали в СКР.

Тело женщины и её украшения обнаружены 7 октября 2022 года в пригороде Рязани. Экспертиза подтвердила принадлежность останков Елене Л., украшения опознаны родственниками.

«В ходе дальнейшей работы по уголовному делу и благодаря грамотной тактике производства следственных действий Л. сообщил об обстоятельствах совершённого им преступления и при проверке показаний на месте указал, где сокрыл тело погибшей. Эти сведения совпали с местом обнаружения останков Елены Л.», — уточнили в ведомстве.

Обвиняемый по ходатайству следствия ранее был заключён судом под стражу.

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