Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Промежуточные выборы в США показали, что губернатор штата Флорида Рон Десантис на выборах президента США в 2024 году может составить уверенную конкуренцию экс-главе Белого дома Дональду Трампу, пишет Фред Лукас в статье, вышедшей 10 ноября в The National Interest.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис Gage Skidmore

«Если 8 ноября 2022 года ознаменовалось предварительным состязанием на республиканских президентских праймериз 2024 года, то ясно, кто победил», — отметил автор.

За несколько дней до промежуточных выборов в США экс-президент нелестно высказался о Десантисе, а также заявил — уже после голосования, — что у него «нелестная информация» о губернаторе Флориды.

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«Теперь, когда выборы во Флориде закончились и все прошло достаточно хорошо, не следует ли сказать, что в 2020 году я получил во Флориде на 1,1 млн голосов больше, чем Рон Д[есантис] в этом году — 5,7 млн до 4,6 млн? Просто спрашиваю?» — написал Трамп на следующий день после сокрушительного триумфа Десантиса в социальной сети Truth Social.

Важно отметить, что явка на президентских гонках всегда выше, чем на промежуточных выборах, поэтому неудивительно, что в 2020 году людей проголосовало больше, чем в 2022 году. Важнее другое: Трамп никогда не выигрывал во Флориде с двузначными показателями.

Десантис пока никак Трампу не ответил. Он почти наверняка ждет для этого подходящего момента. Тем не менее если эти двое столкнутся лицом к лицу, совершенно ясно, как Десантис может указать на то, что ему как губернатору удалось принять наиболее эффективные меры в борьбе с пандемией коронавируса в то время, когда Трамп на протяжении 2020 года поддерживал директора Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи, к которому в последнее время стало всё больше вопросов.

Нападки же Трампа на Десантиса играют на руку скорее последнему. Как бывший президент и ключевая фигура на праймериз Республиканской партии (за некоторыми исключениями), Трамп является лидером партии — и наиболее вероятным кандидатом в президенты 2024 года, если он решит баллотироваться. За три дня до выборов он возвысил ДеСантиса до уровня себя.

Безусловно, в контексте Трамп говорил о том, что он опережает ДеСантиса в опросах примерно на 71% против 10%. Важно отметить, что Хиллари Клинтон стерла с лица земли Барака Обаму в первых опросах 2007 года, полностью основываясь на узнаваемости имени.

Промежуточные выборы — когда ДеСантис превзошел и без того высокие ожидания на фоне плохой ночи (несмотря на ожидаемый переворот в Палате представителей) могут изменить правила игры.

Успех Десантиса против Трампа, голиафа на любых первичных выборах Республиканской партии, по-прежнему не гарантирован. Однако на фоне того, что на этих выборах губернатор Флориды показал очень хороший результат, тогда как для Трампа они оказались не столь блестящими, такой успех может стать ближе.