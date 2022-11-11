Самарканд, Узбекистан, , 10:21 — REGNUM Страны Европейского союза всё больше и больше втягиваются в конфликт на территории б. УССР. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на саммите ОТГ в Самарканде.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

«Сначала ЕС решил поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом и летальное оружие. Теперь проводится подготовка военных киевского режима на территории европейских стран. Таким образом, Европа втягивается в этот конфликт», — пояснил Орбан.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что задача Венгрии — добиться того, чтобы как можно скорее было заключено соглашение о прекращении огня, и начались мирные переговоры Москвы и Киева. Только мир может покончить с продовольственным и энергетическим кризисом.

Как сообщало ИА REGNUM, только на основе переговоров между Россией и США на территории б. УССР возможен мир, заявлял ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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