Москва, , 09:56 — REGNUM Закрепить в Семейном кодексе понятия «фактический воспитатель», «традиционные ценности», а также обозначить иерархию в отношениях родителей и детей предложили в комитете Совфеда по госстроительству.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

К «традиционным ценностям» предлагается отнести не только «союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении», но и отношения родителей и детей, которые влияют «на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта», пишут «Ведомости».

Такие отношения иерархические, в которых «авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение», указали сенаторы. При этом власть авторитета, в отличие от принуждения, «основана на добровольном признании и подчинении», пояснили парламентарии.

Проект рекомендаций подготовлен по итогам круглого стола «Актуальные проблемы семейного законодательства и практика его применения», который был посвящен терминологии, используемой в Семейном кодексе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в октябре в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Законодательство меняется в связи с внесением поправок к Конституции, одна из которых закрепляла роль традиционных семейных ценностей в России.

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