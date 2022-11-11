Тегеран, 11 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. На 6,7 кг возрос за месяц запас высокообогащенного урана Ирана. Об этом 11 ноября сообщает американская газета Politico со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Уран

По данным издания, в МАГАТЭ считают, что Иран нарастил свои запасы высокообогащенного урана с момента предоставления в сентябре аналогичного отчёта. При этом уточняется, что по информации на 22 октября у Ирана было 62,3 кг урана, обогащенного до 60% и этом на 6,7 кг больше, чем в сентябре.

Также указывается, что, как следует из отчёта МАГАТЭ, на данный момент в Иране в общей сложности есть 3673,7 кг обогащенного урана и это на 267,2 кг меньше по сравнению с сентябрём.

При этом отмечается, что, по информации газеты, эксперты в области нераспространения ядерного оружия предположили, что нынешних запасов обогащенного до 60% урана в Иране достаточно, чтобы создать одну ядерную бомбу при условии дальнейшего обогащения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в которых обсудил сделку по иранской ядерной программе, а также ситуацию вокруг территории бывш. УССР.