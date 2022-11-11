* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:29 — REGNUM Власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане постановили, что женщинам больше не разрешается посещать места отдыха и развлечений. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что запрет на посещение женщинами парков и спортзалов был введён из-за несоблюдения правил раздельного посещения и ношения предписанной одежды, сообщает «Ассошиэйтед Пресс».

Запрет Silsor

Ранее радикалы установили определённые дни для раздельного посещения парков мужчинами и женщинами, но теперь они полностью запретили вход женщинам в парки и спортивные залы.

Мохаммад Акиф Мохаджер, пресс-секретарь министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что запрет связан с тем, что люди игнорируют приказы о гендерной сегрегации, а у женщин нет необходимого хиджаба.

По его словам, с первых дней своего правления талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались создать безопасную среду для женщин или, по крайней мере, дать возможность мужчинам и женщинам не пересекаться в парках развлечений. Так как это не сработало, пришлось ввести абсолютный запрет на посещение женщинами зон отдыха. Он добавил, что команды министерства начнут контролировать заведения на предмет посещения их женщинами.

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане, они постоянно препятствуют женщинам участвовать в жизни общества, вводя ограничительные законы и постановления.

Помимо запрета на образование для девочек старше шестого класса, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничили доступ женщин к большинству сфер деятельности. Радикалы вводят всё больше ограничений даже в тех сферах, для которых они сами ввели исключения, как например, сфера здравоохранения.

В отчёте, недавно опубликованном университетом Джонса Хопкинса, 81% женщин, работающих врачами и медсёстрами, сообщили, что они подвергались преследованиям и даже избиениям со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по дороге на работу и обратно.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследовали и избивали женщин и девочек в школах и общественных местах за то, что они не соблюдали введённое правило ношении хиджаба.

Радикалы не только навязывают желаемую ими одежду, но, согласно отчёту, опубликованному американским институтом мира, агенты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на входе в школы требовали от администрации физически определить у девочек признаки полового созревания, чтобы исключить их из школы.

Сообщалось, что в некоторых случаях агенты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) врывались в школы и образовательные центры и избивали учителей и учениц, чья форма не доходила до щиколоток. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также не разрешают студенткам, не носящим черное одеяние, доступ в университеты.