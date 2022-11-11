Кишинёв, 11 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Молдавии 10 ноября не принял заявление правительства республики о проверке партии «Шор» на конституционность. Об этом сообщает пресс-служба КС.

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«Запрос правительства о проверке партии «Шор» возвращён правительству на доработку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление правительства о направлении запроса в КС не было предварительно обнародовано в издании «Официальный вестник», хотя это предусмотрено законодательством. Председатель суда Домника Маноле решила, что этого достаточно для отказа в рассмотрении документа.

Напомним, «Шор» почти два месяца каждый день организовывает протестные акции в Кишинёве, требуя досрочных парламентских и президентских выборов. Представители руководства Молдавии заявили, что партию и протесты якобы незаконно финансируют. На этом основании были возбуждены уголовные дела, более 20 активистов поместили в СИЗО и под домашний арест.