Сантьяго, , 08:58 — REGNUM Организаторы поджогов церквей и школ на юге Чили действуют схоже с немецкими нацистами, которые в 1930-х года уничтожали синагоги. Об этом 11 ноября заявил чилийский президент Габриэль Борич в ходе своего первого визита в регион Араукания, в котором в течение нескольких лет обострён конфликт между властями и индейцами мапуче, в эфире телеканала Chilevisión.

Чили

При этом, по данным местных СМИ, перед визитом чилийского лидера в регион там произошёл ряд поджогов, которыми в том числе были уничтожены сельская школа и церковь.

«Знаете, что мне напоминает поджог школы и церкви, о котором мы узнали сегодня? Мне это напоминает 1930-е годы, когда нацисты сжигали синагоги, мне это напоминает сентябрь 1973 год, когда диктаторский режим [в Чили] сжигал книги на площади», — сказал он.

При этом Борич пообещал наказать организовавших поджоги, которых он назвал трусами, ошибочно считающими, что его и нынешнее правительство Чили можно запугать.

Также чилийский президент указал, что «большинство жителей Араукании и подавляющее большинство мапуче хочет жить в мире», и добавил, что именно с ними власти и будут вести диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тело британского астронома Томаса Марша, пропавшего без вести в середине сентября на севере Чили, было найдено.