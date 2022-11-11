Кишинёв, 11 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКиС) в ходе заседания 10 ноября осудили запущенную в стране программу «ЛГБТ-дети в твоей школе» и потребовали вызвать для ответа на вопросы министра образования Анатолия Топалэ. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

Фракция большинства «Действие и солидарность» не поддержала требование вызвать главу минобразования, так как в ведомстве заявили, что якобы не имеют отношения к этой ЛГБТ-кампании. Депутат от БКиС Владимир Односталко возмутился и заявил, что, являясь отцом, требует гарантий, что в школах не будет подобной пропаганды.

«Я не ожидал, что и в парламенте, и в министерстве образования настолько открытое гей-лобби, что они побоятся открыто сказать: прекращайте лезть в наши школы», — сказал Односталко.

Он также обвинил президента Молдавии Майю Санду в разрушении системы образования в стране в бытность министром образования. Депутат напомним, что при ней закрыли 200 школ.

Напомним, программу «ЛГБТ-дети в твоей школе» в Молдавии запустили 7 ноября при поддержке Нидерландов.