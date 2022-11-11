Абакан, 11 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 2517 пожаров, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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По данным ведомства, при пожарах в республике погибли 33 человека, травмы получили 33 человека, спасены — 78.

Жителей Хакасии призывают уделить особое внимание печам и электроприборам в доме. По данным специалистов управления, в жилом секторе чаще всего горят дома, надворные постройки, бани, гаражи, заборы. В холодное время года растёт число возгораний на автотранспорте. Потушено 74 автомобиля.

Около 70% от общего числа пожаров — возгорания мусора, палы травы и степные пожары.

Как сообщало ИА REGNUM, огнеборцы ликвидировали открытое горение на авторемонтном заводе в Екатеринбурге.

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