Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM Огнеборцы ликвидировали открытое горение на авторемонтном заводе в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожар удалось ликвидировать в 19: 00 (17:00 мск). Ранее его локализовали на площади 450 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают проводить проливку и разборку сгоревших конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, для тушения пожара на екатеринбургском заводе задействовали 44 человека и 13 единиц техники. Пострадавших нет. Два человека самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия пожарных расчётов.

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