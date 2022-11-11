Москва, 11 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. По итогам дня 10 ноября рубль подорожал к иностранным валютам. Он заметно укрепился к доллару США и практически не изменился к евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

falco Доллары

«Пара доллар/рубль укрепилась на 1,27%, до 60,53 руб., евро/рубль — на 0,04%, до 61,34 руб., юань/рубль — на 0,75%, до 8,39 руб.

Доллар обвалился на валютном рынке «Форекс» после выхода данных по инфляции в США. Потребительские цены в США за октябрь выросли на 0,4% против прогноза 0,6%. В годовом выражении инфляция опустилась на 7,7% с 8,2% (прогноз был 8,0%).

Трейдеры распродавали доллар на ожиданиях замедления цикла агрессивного повышения процентных ставок ФРС США.

По последним данным CME, вероятность повышения ставки на 50 базовых пункта на заседании 14 декабря составляет 80,6%. До выхода отчета она составляла 56,8%.

Инфляционный отчет повысил спрос на рискованные активы, включая криптовалюты. На новостях пара доллар/рубль опускалась до 60,34 руб.

Дополнительную поддержку рубль получил от повышения цен на нефть. Цена выросла на фоне общего ослабления доллара.

Сегодня, 11 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $93,86. На утренней сессии рубль торгуется в минусе ко всем основным валютам. Его потери составляют больше 0,3%.

Сейчас на рубль влияет ограниченное число факторов. Больше всего на него оказывают влияние налоговый период, а также баланс экспорта и импорта. Внешний фон с других рынков оказывает ограниченное влияние.

По паре доллар/рубль диапазон для движения сохраняется между уровней 60,50–62,00 руб. Экономический календарь на сегодня пустой, поэтому резких колебаний на рынке не ожидается», — считает эксперт.

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