Тегеран, , 09:14 — REGNUM Десятого ноября министр промышленности и торговли Ирана Сейед Реза Фатеми Амин заявил, что объем торговли страны с Арменией увеличится втрое, как только Тегеран полностью присоединится к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мегри. Граница Армении и Ирана unbdaveable

Выступая в Тегеране на встрече с министром финансов Армении Тиграном Хачатряном, иранский представитель заявил, что после полного завершения процесса присоединения Ирана к ЕАЭС двусторонние связи будут значительно расширены.

Говоря о торговле между Ираном и Арменией в прошлом году, министр промышленности Исламской Республики отметил, что экономическая делегация страны во время своего визита в Армению провела обширные переговоры с армянскими коллегами, и, к счастью, эти встречи оказали значительное влияние на активизацию экономических сделок между двумя странами

«Иран придает большое значение своим отношениям с соседней Арменией, особенно в экономической сфере», — сказал он, выразив надежду, что торгово-экономическая деятельность между двумя странами будет лишь расширяться.