Копенгаген, 11 ноября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Швейцарская компания — оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG получила разрешение от властей Дании на обследование места повреждения одной из ниток этого трубопровода, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Датское агентство геоданных.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

Такое решение было вынесено еще 1 ноября. Nord Stream AG направляла соответствующий запрос в ведомство 13 октября. Ранее оператор объявил, что завершил первичный сбор данных с места диверсии на первой нитке «Северного потока» в шведских территориальных водах.

При обследовании компания обнаружила кратеры техногенного характера, между которыми находился разрушенный участок трубы газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» являются очевидным терактом.