Лима, , 07:15 — REGNUM Тысячи перуанцев из разных регионов страны прошли по центру Лимы, требуя закрытия Конгресса страны и выражая свое неприятие действий оппозиции в отношении президента Педро Кастильо. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

Одетые в бело-красные флаги, с плакатами и в традиционных шляпах, представители перуанских регионов собрались в Лиме, чтобы выступить за управляемость страны в разгар напряженной политической ситуации и обострения противоречий между исполнительной и законодательной ветвями власти.

«Мы приехали так далеко, чтобы поддержать нашего друга президента (…), потому что они [оппозиционеры] не дают ему работать», — сказала агентству Марица Агилар, одна из участниц акции.

Женщина приехала в столицу вместе со своими соотечественниками из северного региона Тумбес, чтобы выразить протест против парламента, который занимается лишь тем, что обвиняет Кастильо «в своих фантазиях», имея в виду обвинения в коррупции, выдвинутые против президента.

«Срочно, срочно, закройте Конгресс», «Это сила, сила Кастильо», «всегда на ногах, никогда на коленях», — скандировали демонстранты.

Митинг начался на центральной площади Лимы и продолжился у стен здания парламента, окрестности которого были окружены заграждениями и многочисленным полицейским контингентом.

Другой протестующий, Эспума Герра из лимской провинции Каньете, также приехал, чтобы продемонстрировать свою «поддержку президенту Педро Кастильо»: «Мы знаем, что этот коррумпированный, замышляющий переворот Конгресс хочет устроить переворот против нашего президента, который был демократически избран народом».

Некоторые плакаты также призывали к принятию новой конституции или к отставке генерального прокурора Патрисии Бенавидес, которая ведет расследование в отношении Кастильо по обвинению в коррупции.