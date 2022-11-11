Тегеран, , 08:41 — REGNUM Десятого ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его оманский коллега Сайид Бадр Альбус Айди в телефонном разговоре обсудили последние события в регионе и подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Ссылаясь на позитивные отношения между Ираном и Оманом, а также на желание обеих сторон продолжать расширять и укреплять взаимные связи, Амир Абдоллахиан и Альбус Айди обсудили текущую ситуацию на переговорах по отмене санкций, введённых Соединенными Штатами в отношении Исламской Республики.

Указав на добрую волю султана Омана Хайтама бен Тарика Аль Саида, иранский представитель поблагодарил своего оманского коллегу за усилия по достижению хорошего, прочного и долгосрочного соглашения. Он также выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в областях, представляющих взаимный интерес.