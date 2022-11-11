Мадрид, 11 ноября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Венесуэльский поэт Рафаэль Каденас стал лауреатом премии Сервантеса в 2022 году — высшей награды в области испаноязычной литературы. Об этом пишет испанское издание El País со ссылкой на решение жюри, опубликованное министром культуры Испании Микелем Исетой.

Венесуэла

Согласно решению жюри, премия вручается 92-летнему Каденасу за «обширную и объемную литературную деятельность», а также за превосходство поэта, который сделал поэзию «причиной своего существования» и поднял ее «на совершенную высоту».

Самое известное стихотворение Каденаса, «Derrota» («Поражение»), сделало его символом для многих молодых людей 1960-х годов и стало популярным в Испании и Латинской Америке. Однако спустя десятилетия он отметил, что это стихотворение не является актуальным для него.

Рафаэль Каденас, как подчёркивают испанские СМИ, имеет почти все значимые литературные награды. С 2017 года, когда скончалась жена поэта Милена, он живёт в обычной квартире на юго-востоке Каракаса и нечасто появляется на публичных мероприятиях.