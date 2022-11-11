Будапешт, , 01:49 — REGNUM Глава министерства технологий и промышленности Венгрии Ласло Палькович подал в отставку из-за планов главы венгерского правительства Виктора Орбана создать министерство энергетики. Об этом сообщил портал 24. hu со ссылкой на осведомленные источники.

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его данным, премьер-министр Венгрии в настоящее время находится в Самарканде на саммите лидеров стран Организации тюркских государств. Однако Палькович уже подал прошение об отставке в знак несогласия с планами главы правительства создать новое ведомство.

Отметим, что проблемами энергетики в Венгрии занималось министерство технологий, а вопросы сотрудничества с другими странами в этой сфере находились в ведении венгерского МИД. Как уточняют венгерские СМИ, предложение о создании минэнерго выдвинул глава министерства экономического развития, а Орбан поддержал эту инициативу.