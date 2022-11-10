Тирана, , 23:25 — REGNUM Посольство США в Тиране 10 ноября опубликовало призыв избегать массовых скоплений людей в ходе протестов 12 ноября.

Вечерняя Тирана из окна общежития Студенческого городка, Албания Из личного архива Екатерины Яцкевич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протест будет проходить на бульваре героев народа в Тиране напротив здания правительства.

«Акция протеста может перекинуться на соседние улицы и привести к перекрытию дорог, блокировке автомобильного трафика, а также отклонению движения и давке. Гражданам рекомендуется избегать скоплений людей», — сообщает диппредставительство.

Протесты в Тиране были организованы сторонниками Партии свободы и Демократической партии, чьи лидеры пообещали внести свою активность в историю.

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