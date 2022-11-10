Тирана, 10 ноября 2022, 23:25 — REGNUM Посольство США в Тиране 10 ноября опубликовало призыв избегать массовых скоплений людей в ходе протестов 12 ноября.

Вечерняя Тирана из окна общежития Студенческого городка, Албания
Вечерняя Тирана из окна общежития Студенческого городка, Албания
Из личного архива Екатерины Яцкевич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протест будет проходить на бульваре героев народа в Тиране напротив здания правительства.

«Акция протеста может перекинуться на соседние улицы и привести к перекрытию дорог, блокировке автомобильного трафика, а также отклонению движения и давке. Гражданам рекомендуется избегать скоплений людей», — сообщает диппредставительство.

Протесты в Тиране были организованы сторонниками Партии свободы и Демократической партии, чьи лидеры пообещали внести свою активность в историю.

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