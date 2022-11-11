Кишинёв, 11 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Молдавия готова платить за антироссийскую политику недостатком электроэнергии. Об этом 10 ноября ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Молдавия лишь частично может решить проблему недостатка электроэнергии путем закупок у Румынии по более высоким тарифам», — заявила эксперт.

Ранее как вариант рассматривались поставки из б. УССР, однако этот вариант надолго «отодвинут», уверена Харитонова.

«Насколько мне известно, Молдавия не отказывается поставлять газ в ПМР, она лишь существенно сократила объемы газа для левого берега, прекрасно осознавая, что это усугубит ситуацию с электроснабжением, так как под угрозой остановки Молдавская ГРЭС. Очевидно, это цена, которую власти Молдавии готовы платить за свою антироссийскую политику», — заключила политолог.

Напомним, что Молдавия стала испытывать дефицит электроэнергии на фоне сокращения поставок газа Молдавской ГРЭС.